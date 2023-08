Berlin - Stabhochsprung-Altmeister Renaud Lavillenie muss auf eine weitere Weltmeisterschafts-Teilnahme verzichten.

Der 36 Jahre alte Franzose sagte wegen gesundheitlicher Probleme für die Leichtathletik-WM vom 19. bis 27. August in Budapest ab. Der Olympiasieger von 2012 und -zweite von 2016 erklärte seinen Rückzug am Montag mit erneuten Problemen in der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur.

Lavillenie hätte in Budapest nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht zu den Favoriten gehört und sich aller Voraussicht nach auch im siebten Anlauf nicht zum Weltmeister krönen können. 2013 in Moskau war er WM-Zweiter, viermal holte er Bronze, im Vorjahr reichte es in Eugene in den USA immerhin noch zu Rang fünf für den dreimaligen Europameister. Für das kommende Jahr kündigte Lavillenie seine Rückkehr an, dann finden die Olympischen Spiele in Paris statt.