Am Freitag beginnt in Stockholm und Herning die Eishockey-Weltmeisterschaft. Deutschland hofft auf einen ähnlichen Coup wie 2023. Die Konkurrenz ist groß.

Herning/Stockholm - Am Freitag beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden. Die deutsche Nationalmannschaft steigt einen Tag später gegen Ungarn (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) ins Turnier ein.

Wo wird gespielt?

Die WM wird in Stockholm und im dänischen Herning ausgetragen. Deutschland spielt in der Gruppe B in Herning. Die Gruppe A mit Gastgeber Schweden trägt ihre Partien in Stockholm aus. Wie auch in Herning finden in der schwedischen Hauptstadt zwei Viertelfinals statt. Die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel steigt ebenfalls in der Avicii Arena in Stockholm.

Wie ist der Modus?

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die besten vier Teams aus beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen in einem K.o-Verfahren weiter. Die beiden Letzten aus jeder Gruppe steigen in die B-Gruppe ab.

Wie sind die Chancen für Deutschland?

Deutschland ist 2023 Vizeweltmeister geworden und schied im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Schweiz aus. Die Runde der besten Acht ist das Mindestziel. Bundestrainer Harold Kreis hat neben den NHL-Profis Moritz Seider (Detroit Red Wings), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) erneut einen starken Kader nominiert. Allerdings fehlen mit JJ Peterka (Buffalo Sabres), Nico Sturm (Florida Panthers) und Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) herausragende Spieler wegen den Playoffs in der NHL sowie wegen des auslaufenden Vertrags von Peterka in Buffalo.

Wer sind die deutschen Vorrundengegner?

Anders als in den vergangenen beiden Jahren bekommt es die DEB-Auswahl zuerst mit den leichteren Gegnern zu tun. Nach dem Auftakt gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen wird es anspruchsvoll. Vorjahresfinalist Schweiz, die USA und Weltmeister Tschechien warten auf das Kreis-Team. Zum Vorrunden-Abschluss geht es gegen Gastgeber Dänemark.

Wer sind die Favoriten?

Olympia 2026 sorgt für gut besetzte Mannschaften. Einen Top-Favoriten gibt es daher in diesem Jahr nicht. Rekordweltmeister Kanada, Gastgeber Schweden, Finnland, die USA und Titelverteidiger Tschechien sind zu nennen. Aber auch Überraschungen wie Finalist Schweiz im vergangenen Jahr oder die deutsche Mannschaft 2023 sind immer wieder möglich.

Welche Stars sind dabei?

Superstar Sidney Crosby peilt mit Kanada seinen persönlich zweiten WM-Titel an. Der 37-Jährige von den Pittsburgh Penguins nahm zuletzt bei Kanadas Erfolg 2015 an einem WM-Turnier teil. Nathan MacKinnon von Colorado Avalanche verstärkt ebenfalls die Offensive des Rekordweltmeisters. Der Stürmer wurde mit 32 Toren und 84 Vorlagen zweitbester Scorer in der abgelaufenen regulären NHL-Saison. Weltmeister Tschechien kommt mit David Pastrnak von den Boston Bruins nach Dänemark. Der Finaltorschütze des vergangenen Jahres kam wie auch Draisaitl auf 106 Scorerpunkte in der NHL. Mit Seider hat aber auch Deutschland ein Spieler auf Weltklasse-Niveau.

Wo werden die Spiele zu sehen sein?

Alle deutschen Partien und fast die kompletten K.o.-Spiele werden im Free-TV bei ProSieben gezeigt. Auch ProSieben Maxx sowie die Streamingplattform Joyn zeigt weitere WM-Spiele. Bei MagentaSport werden insgesamt 18 Begegnungen, darunter auch die deutschen Spiele, kostenpflichtig im Stream gezeigt. Alle WM-Spiele kann man ebenfalls gegen Gebühr bei Sportdeutschland.tv gucken.

Was ist bei der WM sonst noch wichtig?

Olympia 2026 in Mailand ist vor allem bei den Top-Teams bereits ein großes Thema. Erstmals seit 2014 werden die NHL-Stars im kommenden Februar um Olympia-Gold kämpfen. Deutschland ist für Olympia bereits qualifiziert. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Russland und Belarus weiterhin von den Titelkämpfen ausgeschlossen.