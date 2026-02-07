Der Bundespräsident im olympischen Dorf: Steinmeier hofft auf Medaillen - und ein Zeichen für Frieden und Verständigung. Zu den Pfiffen gegen US-Vize Vance äußert er sich sehr diplomatisch.

Mailand - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem deutschen Team bei den Olympischen Winterspielen in Italien viel Erfolg gewünscht. Bei einem Besuch im olympischen Dorf in Mailand äußerte das Staatsoberhaupt die Hoffnung, dass sich die lange Vorbereitung der Athletinnen und Athleten „auszahlt in guten Plätzen, möglichst auch Medaillen“. Steinmeier ergänzte: „Dafür drücken wir Ihnen von Herzen die Daumen.“ Olympia solle auch ein Zeichen für Frieden und Verständigung setzen.

Steinmeier lobte die zentrale Eröffnungsfeier der 25. Winterspiele in Mailand. Zu den Pfiffen im San-Siro-Stadion, als auf der Ehrentribüne US-Vizepräsident JD Vance zu sehen war, sagte er nur: „Die Zustimmung im Stadion war nicht bei jeder einmarschierenden Mannschaft die gleiche, aber insgesamt eine gute Stimmung.“

Steinmeier besuchte anschließend in Mailand das Spiel der deutschen Eishockeyfrauen gegen Japan. Weitere Stationen seines Abstechers zu Olympia sind Cortina d'Ampezzo und Antholz in Südtirol, wo die Biathlon-Wettbewerbe ausgetragen werden. Die olympischen Wettbewerbe bis zum 22. Februar. Die Schlussfeier findet dann in der Arena von Verona statt.