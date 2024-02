Struff in Doha in Runde eins ausgeschieden

Doha - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat das nächste frühe Aus hinnehmen müssen. Der zweitbeste deutsche Tennisspieler unterlag in Doha gegen den Australier Christopher O'Connell mit 4:6, 4:6 und schied damit in der ersten Runde aus.

Struff steht als Nummer 25 in der Weltrangliste 40 Plätze vor O'Connell. Struff war in dieser Saison zuvor in Rotterdam, bei den Australian Open und in Hongkong jeweils in der zweiten Runde unterlegen gewesen.