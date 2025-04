Monte Carlo - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat die nächste frühe Niederlage kassiert und steckt tief in einer Formkrise. Die deutsche Nummer zwei verlor in der Auftaktrunde des Masters-1000-Turniers von Monte Carlo gegen den Monegassen Valentin Vacherot mit 1:6, 2:6 in nur 58 Minuten. Vacherot war nur mit einer Wild Card ins Hauptfeld gerückt und liegt in der Weltrangliste auf Position 259.

Erst drei Siege dieses Jahr

Für Struff war es die fünfte Auftaktniederlage bei einem ATP-Turnier in Serie. Insgesamt hat der Sauerländer dieses Jahr erst drei Matches gewonnen. In der Weltrangliste ist der 34-Jährige auf Platz 49 abgerutscht.

Alexander Zverev besitzt in seiner Wahlheimat als topgesetzter Spieler ein Freilos für die erste Runde. Der 27-Jährige trifft auf den Sieger der Partie zwischen dem Italiener Matteo Berrettini und Mariano Navone aus Argentinien. Auch Zverev war zuletzt deutlich von seiner Topform entfernt.