Nach einem schwachen Saisonstart kommen die Ottawa Senators in der NHL allmählich in Fahrt. Beim 3:0-Sieg gegen die Carolina Hurricanes bleibt Tim Stützle jedoch ohne Scorerpunkt.

Raleigh - In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Ottawa Senators ihren zweiten klaren Erfolg binnen zwei Tagen gefeiert. Gegen die Carolina Hurricanes gewann das Team um Jungstar Tim Stützle auswärts mit 3:0.

Stützle, der bislang in 29 Saisoneinsätzen auf 36 Torbeteiligungen kommt, blieb in knapp 15 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt. Besser machte es sein Teamkollege Shane Pinto: Der 24-Jährige brachte die Senators im zweiten Drittel in Führung (25.) und sorgte kurz vor Ende mit einem Schuss ins leere Tor für den Entstand (60.). Nick Jensen erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (55.).

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien hat sich Ottawa in der Eastern Conference auf Rang elf vorgeschoben. Auf einen Playoff-Platz fehlen derzeit zwei Punkte.