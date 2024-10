Sechs Spiele traf Tim Stützle in der NHL gar nicht - dann explodierte er gegen die St. Louis Blues. Beim 8:1 seines Teams ist er an vier Treffern direkt beteiligt.

Ottawa - Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit einer überragenden Leistung ihrem deutlichsten NHL-Sieg in 18 Jahren geführt. Beim 8:1 gegen die St. Louis Blues erzielte der Eishockey-Nationalspieler zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Er kommt damit auf nun fünf Saisontreffer und neun Vorlagen in neun Partien. Auch Brady Tkachuk und Adam Gaudette trafen doppelt. Die Senators haben nicht mehr so deutlich gewonnen in der NHL seit einem 8:1 gegen die New Jersey Devils im Oktober 2006.