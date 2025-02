Dallas/Los Angeles - Ein überraschender Spielertausch sorgt in der NBA für mächtig Wirbel. Basketball-Superstar Luka Doncic wechselt von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers um Altmeister LeBron James. Auch der frühere deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kommt im Zuge des Deals nach Kalifornien. Dafür wechselt Anthony Davis zu den Mavs. Die Clubs bestätigten die Verpflichtungen inzwischen.

Der Deal wurde in US-Medien als einer der aufsehenerregendsten Transfers in der Geschichte der nordamerikanischen Profi-Liga bewertet. Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale. Weder er noch Davis seien vorab in die Pläne einbezogen gewesen, berichten Insider.

LeBron von Tausch überrascht

Lakers-Superstar LeBron James soll laut ESPN erst nach dem Sieg gegen die New York Knicks am Samstagabend von dem Tauschgeschäft erfahren haben. Auf X dementierte er derweil Gerüchte, er sei „frustriert“ von Davis gewesen.

Doncic-Vorgänger Dirk Nowitzki zeigte sich auf der Online-Plattform ebenfalls erstaunt und reagierte auf einen Beitrag zum Tausch mit einem Emoji mit großen Augen. Für Tristan Thompson von den Cleveland Cavaliers war es keine Kurzschlussentscheidung: „Wenn Luka aus Dallas gehandelt wird, muss eine tiefere Geschichte dahinterstecken. So etwas passiert einfach nicht an einem zufälligen Samstagabend“, schrieb der NBA-Profi auf X.

Auch außerhalb der Basketball-Welt sorgte der Trade für Aufsehen. Fußball-Innenverteidiger Mats Hummels schrieb: „Gott sei Dank kann man als Fußballspieler nicht so gehandelt werden.“ Ex-Fußball-Weltmeister Toni Kroos, ein Fan von Doncic und den Mavericks, reagierte mit traurigen Emojis auf die Nachricht.

Fitness-Probleme bei Doncic?

Auch Markieff Morris wechselt zu den Lakers. Dallas bekommt dafür neben Davis auch Max Christie und kann bei der Draft genannten Talenteziehung 2029 anstelle der Lakers in der ersten Runde einen Spieler auswählen. „Ich glaube, einen All-Defensive-Center und einen All-NBA-Spieler zu bekommen, gibt uns eine bessere Chance. Die Defensive gewinnt Meisterschaften“, erklärte Dallas' General Manager Nico Harrison bei ESPN die Entscheidung.

Berichten zufolge sollen Fitness-Probleme bei Doncic die Mavs zu dem Tauschgeschäft bewogen haben. Allerdings ist auch der 31-jährige Davis sehr verletzungsanfällig und deutlich älter als Doncic. Mit den Utah Jazz ist auch eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt. Das Team erhält den Lakers-Guard Jalen Hood-Schifino und weitere Spieler beim Draft.