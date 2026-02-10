Die deutschen Skirennfahrerinnen gehen bei der olympischen Team-Kombination mit etwas Rückstand auf die Medaillenränge in den entscheidenden Slalom. Gelingt Emma Aicher die Aufholjagd?

Cortina d'Ampezzo - Deutschlands Skirennfahrerinnen haben in der olympischen Team-Kombination nur noch Außenseiterchancen auf eine Medaille. Nach Kira Weidle-Winkelmanns Abfahrt geht Emma Aicher mit knapp einer halben Sekunde Rückstand auf die Podestränge in den entscheidenden Slalom (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Zu Gold und dem US-Team mit Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson sowie Superstar Mikaela Shiffrin fehlen dem Duo 0,74 Sekunden. Nur ein grober Patzer von Slalom-Ass Shiffrin dürfte den Amerikanerinnen den Triumph in Cortina d'Ampezzo vermasseln.

Das US-Team führt mit 0,06 Sekunden Vorsprung auf die Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber. Auf Rang drei folgen nach dem ersten Event die Italienerinnen Laura Pirovano und Martina Peterlini (+0,27). Vor den beiden Deutschen rangieren auch noch Jaqueline Wiles zusammen mit der starken Slalomfahrerin Paula Moltzan (+0,45 Uhr) aus den USA sowie die Österreicherinnen Cornelia Hütter und Katharina Truppe (+0,60). Die Olympia-Dritte Sofia Goggia aus Italien schied in der Abfahrt als Mitfavoritin aus.

Bei dem Team-Event werden die Zeiten der beiden Fahrerinnen addiert - die schnellsten Duos holen sich die Medaillen. Anders als andere Nationen waren die Deutschen nur mit einer Mannschaft an den Start gegangen.