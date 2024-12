Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Orlando - Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat mit seinem Sohn Jason (24) den Titel bei der PNC Championship verteidigt. Das Team Langer setzte sich beim Familienturnier der PGA Tour in Orlando im Stechen gegen Tiger Woods und dessen Sohn Charlie (15) durch. Bernhard Langer versenkte den entscheidenden Putt aus gut acht Metern im Loch.

Für den 67 Jahre alten Langer war es bereits der sechste Sieg bei dem Event im US-Bundesstaat Florida. Der zweimalige Masters-Sieger hatte das Turnier bereits 2014, 2019 und 2023 mit Jason und davor 2005 und 2006 mit seinem Sohn Stefan gewonnen.

Hole in One von Charlie Woods

Der 15-malige Major-Champion Tiger Woods (48) genoss sichtlich den gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn Charlie. Junior Woods sorgte in Orlando auch für den Schlag des Tages: Auf der vierten Spielbahn - einem 161 Meter langen Par 3 - versenkte er seinen Ball mit dem ersten Schlag zu einem sogenannten Hole in One im Loch. Nach dem Kunststück fiel er seinem Vater jubelnd um den Hals. Auch Charlies Schwester Sam feierte mit. Die 17-Jährige fungierte wieder als Caddie für ihren Vater.

Für Tiger Woods war es der erste Auftritt nach seiner Rückenoperation im September. Es war bereits die sechste OP am lädierten Rücken in zehn Jahren. „Ich bin im Moment nicht konkurrenzfähig“, sagte der Golfstar aus den USA, der das Spaß-Turnier mit seinem Sohn aber unbedingt spielen wollte.

Im Februar 2021 hatte sich die langjährige Nummer eins der Welt bei einem schweren Autounfall mehrfach das rechte Bein gebrochen. Seitdem tritt Tiger Woods nur noch bei ausgesuchten Events an.

Bei dem als Vater-Sohn-Turnier bekannt gewordenen Event in Florida sind die Regeln mit der Zeit so angepasst worden, dass auch Töchter erlaubt sind, Großväter mit Enkeln oder Enkelinnen spielen können oder Profis mit einem Elternteil. Teilnehmen dürfen Golfer, die entweder ein Major oder die Players Championship gewonnen haben.