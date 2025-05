Kimi Antonelli ist gerade einmal 18. In Miami rast der Youngster der Konkurrenz davon und sichert sich die Pole für das Mini-Rennen. Da kommt auch Jungpapa Max Verstappen nicht hinterher.

Kimi Antonelli düpiert die Konkurrenz in Miami.

Miami - Teenager Kimi Antonelli ist zur Pole Position für das Sprintrennen in Miami gestürmt. Der erst 18 Jahre alte Mercedes-Neuling schnappte sich in 1:26,482 Minuten die beste Startposition für das Kurzrennen über 100 Kilometer am Samstag (18.00 Uhr MESZ/Sky).

Der Italiener verwies bei seiner ersten Pole überhaupt den WM-Führenden Oscar Piastri im McLaren um die Winzigkeit von 0,045 Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde im zweiten McLaren Lando Norris, dem auch nur 0,1 Sekunden auf Antonelli fehlten. So jung hat sich noch kein Fahrer die Pole für den Sprint gesichert. Der jüngste Fahrer auf Platz eins in einem Grand Prix ist weiter Sebastian Vettel, der 2008 in Monza 21 Jahre alt war.

Verstappen landet auf Platz vier

„Es war eine sehr intensive Qualifikation. Ich habe mich seit heute Morgen wirklich gut gefühlt und bin mit einem guten Gefühl reingegangen“, erzählte Antonelli, der auch einen Streckenrekord auf dem Miami International Autodrome aufstellte. „Ich habe alles richtig gemacht und bin wirklich glücklich, die erste Pole zu holen.“

Jungpapa Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Rang vier begnügen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der das erste Sprintrennen des Jahres Ende März in China gewonnen hatte, wurde Siebter. Für den einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, reichte es im Kick Sauber zu Position 11.

Verstappen erschien strahlend im Fahrerlager, nachdem ihm seine Freundin Kelly Piquet Tochter Lily geschenkt hatte. „Ich konnte glücklicherweise ein paar Tage mit ihnen nach der Geburt verbringen. Es war toll“, berichtete Verstappen, der zu Piquets ältester Tochter Penelope ein enges Verhältnis hat und sich schon als „Bonus-Papa“ bezeichnet hat.

„Das ist mal eine Ansage“

Das breiteste Grinsen im Gesicht hatte nach der Sprint-Qualifikation aber Antonelli, der die Konkurrenz verblüffte. „Das ist mal eine Ansage“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff über die Leistung des Youngsters, der zu dieser Saison Nachfolger von Hamilton wurde.

Die Formel 1 hat den Sprint 2021 eingeführt, um dem Grand-Prix-Wochenende zusätzliche Spannung zu verleihen. Der Sieger bekommt acht Punkte, der Achte noch einen Zähler.