Buenos Aires - Das brasilianische Tennis-Toptalent Joao Fonseca hat sein erstes Turnier auf der Profitour ATP gewonnen. Der 18-Jährige setzte sich im Finale des Sandplatzturniers von Buenos Aires gegen den argentinischen Lokalmatadoren Francisco Cerundolo in zwei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:1) durch. Fonseca erhält für seinen Sieg ein Preisgeld in Höhe von gut 100.000 Dollar und klettert in der Weltrangliste auf den 68. Platz.

In den vergangenen Monaten hatte sich Fonseca einen Namen in der Tennisszene gemacht. Im Dezember triumphierte er bei den Next Gen Finals in Saudi-Arabien, bei den Australian Open im Januar warf er als Qualifikant den russischen Topspieler Andrej Rubljow aus dem Turnier. Zudem ist er nun seit Einführung der ATP Tour im Jahr 1990 der jüngste Südamerikaner, der ein Turnier der Topserie gewinnen konnte.

Becker von Fonseca beeindruckt

Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker zeigte sich auf der Social-Media-Plattform X begeistert von Fonsecas Leistung in Buenos Aires. „Geschichte wurde geschrieben“, postete Becker und prophezeite dem Jungstar eine große Zukunft: „Achtet auf den jungen Mann aus Brasilien. Alles ist möglich.“