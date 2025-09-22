Ella Seidel befindet sich gerade in bestechender Form. Das zeigt sich auch in der Rangliste. Noch nie stand die deutsche Hoffnungsträgerin so gut da.

Seoul - Deutschlands Tennis-Hoffnung Ella Seidel gehört erstmals in ihrer Karriere zu den 100 besten Spielerinnen der Welt. Durch ihren Viertelfinal-Einzug beim WTA-Turnier in Seoul machte die 20-Jährige zehn Plätze gut und belegt im aktuellen Ranking Platz 95. Damit wäre sie bei den Australian Open 2026 erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier direkt für das Hauptfeld qualifiziert.

In Tatjana Maria (44.), Laura Siegemund (53.) und Eva Lys (66.) stehen drei weitere Deutsche in den Top 100. Nummer eins der Welt bleibt US-Open-Champion Aryna Sabalenka aus Belarus.