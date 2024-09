Hua Hin - Tennisspielerin Laura Siegemund hat den dritten Einzel-Titel ihrer Karriere verpasst. Die 36-Jährige musste sich im Finale des WTA-Turniers in Hua Hin in Thailand der Slowakin Rebecca Sramkova nach knapp zwei Stunden mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Doch schon der Finaleinzug bei der mit 267.000 Dollar dotierten Veranstaltung ist für Siegemund ein Erfolg. „Ich bin überrascht, ich habe es nie erwartet, dass ich es ins Finale schaffen kann“, hatte die Weltranglisten-99. nach dem gewonnenen Halbfinale gegen die Niederländerin Arianne Hartono gesagt.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte sich Siegemund im Achtelfinale nach 4:09 Stunden gegen die Chinesin Wang Xiyu durchgesetzt. Es war das längste Match auf der Damen-Profitour seit 13 Jahren.

Die im Doppel sehr erfolgreiche Siegemund konnte im Einzel 2016 das Turnier in Bastad und 2017 das stets stark besetzte Turnier in Stuttgart gewinnen. Darüber hinaus stand Siegemund in zwei weiteren Einzel-Finals, zuletzt im vergangenen Jahr in Warschau.