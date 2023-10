In der Final-Serie der Major League Baseball sind die Texas Rangers wieder in Führung gegangen. Auch die beiden kommenden Auswärtsspiele gegen die Arizona Diamondbacks kommen dem Team gelegen.

Texas Rangers gehen in World Series wieder in Führung

Phoenix - Die Texas Rangers haben sich in der World Series gegen die Arizona Diamondbacks die Führung zurückgeholt und das dritte Spiel um die Meisterschaft in der Major League Baseball gewonnen.

In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona holten die Gäste am Montagabend ein 3:1 und führen in der Best-of-Seven-Serie nun 2:1. Für den Titel braucht es vier Siege. Das nächste Spiel findet in der deutschen Nacht zum Mittwoch erneut in Phoenix statt. Auswärts sind die Rangers in diesen Playoffs noch ungeschlagen.

Während die Texas Rangers noch nie die Meisterschaft gewinnen konnten, holten sich die Arizona Diamondbacks zuletzt 2001 die begehrte World Series. Beide Teams qualifizierten sich über eine Wildcard für die Playoffs und setzten sich auf dem Weg in die World Series jeweils als Außenseiter gegen stärker eingeschätzte Gegner durch.