weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >

  3. Australian Open: Titelverteidigerin Keys in Melbourne ausgeschieden

Australian Open Titelverteidigerin Keys in Melbourne ausgeschieden

Madison Keys kann ihren Titel bei den Australian Open nicht verteidigen. Im Achtelfinale ist eine gute Freundin zu stark.

Von dpa 26.01.2026, 03:12
Titelverteidigerin Madison Keys ist in Melbourne im Achtelfinale ausgeschieden.
Titelverteidigerin Madison Keys ist in Melbourne im Achtelfinale ausgeschieden. Mark Baker/AP/dpa

Melbourne - Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige aus den USA verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistete sich Keys aber zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.