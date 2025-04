Für Tim Stützle läuft es in der NHL rund. Sein Team ist vorzeitig für die Playoffs qualifiziert, und der Angreifer erwischt gegen die Philadelphia Flyers einen sehr guten Tag.

Tor in Verlängerung: Stützle führt Ottawa zum Sieg

Eishockeyprofi Tim Stützle von den Ottawa Senators ist in der NHL längst eine feste Größe.

Ottawa - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Sieg gegen die Philadelphia Flyers geführt. Der 23 Jahre alte Angreifer erzielte beim 4:3 nach Verlängerung zwei Treffer, darunter das entscheidende Tor in der zweiten Minute der Extra-Zeit. Dazu gelang Stützle auch ein Assist.

Das Playoff-Ticket hatten die Senators schon davor sicher gehabt. Zuletzt hatte das Team aus der kanadischen Hauptstadt in der Saison 2016/2017 an den Playoffs teilgenommen. Stützle läuft seit der Spielzeit 2020/2021 für die Senators auf und zählt inzwischen zu den besten deutschen Eishockey-Profis in der NHL.