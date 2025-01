Victoria Carl verteidigt im Gesamtklassement der Tour de Ski ihre Position in den Top Ten trotz Ausscheidens im Viertelfinale. Laura Gimmler schafft es bei den Sprints in Val di Fiemme ins Finale.

Val di Fiemme - Victoria Carl hat sich im Klassik-Sprint der Tour de Ski in Val di Fiemme achtbar aus der Affäre gezogen. Die Teamsprint-Olympiasiegerin scheiterte knapp im Viertelfinale und verteidigte damit ihren siebten Platz in der Gesamtwertung. Beim Freistil-Sprint in Toblach zum Tour-Auftakt war Carl noch in der Qualifikation gescheitert, zuletzt hatte sich die 29-Jährige mit zwei vierten Plätzen nach vorn gearbeitet.

Beim Sieg der Schweizerin Nadine Fähndrich schaffte es Laura Gimmler als beste Deutsche auf Platz fünf. Für Pia Fink und Katherine Sauerbrey war ebenfalls im Viertelfinale Schluss. In Val di Fiemme werden die Langlauf-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr ausgetragen.

Moch scheitert in der Quali

Die deutschen Männer boten eine mäßige Leistung. Der Vorjahreszweite Friedrich Moch schied in der Qualifikation ebenso aus wie Anian Sossau. Einzig Janosch Brugger schaffte es in die Finalläufe, in denen beim Sieg des norwegischen Tour-Spitzenreiters Johannes Klæbo im Viertelfinale Schluss war. Titelverteidiger Harald Østberg Amundsen war vor der Etappe erkrankt und ausgestiegen.

Die Tour de Ski wird am Samstag mit einem Skiathlon über 20 Kilometer in Val di Fiemme fortgesetzt. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt am Sonntag, wenn es traditionell den Schlussanstieg zur Alpe Cermis hinaufgeht.