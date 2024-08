New York - Titelkandidat Carlos Alcaraz hat nach einem Schreckmoment vor Beginn der US Open erste Entwarnung gegeben. Der 21 Jahre alte Spanier knickte im Training am Samstagmittag (Ortszeit) mit dem Fuß um und beendete die Einheit vorzeitig.

„Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe mich nicht wohl genug gefühlt, um weiterzumachen“, berichtete Alcaraz wenige Stunden später. Er sei sauer gewesen, weil er das Training nicht fortsetzen konnte, bange aber nicht um seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in New York. Er wolle am Sonntag wieder ein komplettes Training mit 100 Prozent absolvieren.

Der Weltranglistendritte hat dieses Jahr bereits die French Open und Wimbledon gewonnen. Er verlor zuletzt bei Olympia das Finale um Gold gegen den Serben Novak Djokovic. Bei den US Open trifft der Sieger von 2022 in der ersten Runde am Dienstagabend (Ortszeit) auf den Australier Li Tu.