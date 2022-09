Trotz Corona-Fällen: Deutschland-Achter startet in Rendsburg

Rendsburg - Trotz zahlreicher Corona-Fälle wird der Deutschland-Achter zum traditionellen Abschluss der Ruder-Saison am Sonntag auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg an den Start gehen.

Gleich neun Mitglieder kehrten bereits mit Infektionen von den Weltmeisterschaften in Tschechien zurück, bei denen das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes erstmals seit 23 Jahren ein WM-Finale verpasst hatte.

„Wir testen seit der Rückkehr aus Tschechien - und es kam im Laufe der Woche eine Absage nach der anderen. Wir haben viele Corona- und auch krankheitsbedingte Ausfälle“, sagte Trainer Peter Thiede, der die Betreuung der Mannschaft für Bundestrainer Uwe Bender übernimmt. Auch Bender hatte leichte Symptome und musste aus Vorsichtsgründen absagen. Mit Torben Johannesen, Mattes Schönherr, Benedict Eggeling und Steuermann Jonas Wiesen können nur vier Sportler aus dem WM-Achter antreten.