Zuletzt hatte Alexander Zverev immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Ursache ist weiter unklar - in New York präsentiert er sich dennoch optimistisch.

Trotz Husten: Zverev fühlt sich fit für US Open

Alexander Zverev hatte in den vergangenen Wochen vor den US Open mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

New York - Alexander Zverev sieht sich bei den US Open auch nach den jüngsten gesundheitlichen Problemen bereit für den erneuten Anlauf auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. „Ich habe das Gefühl, wenn ich mein bestes Tennis zeigen kann und ich zu Hundert Prozent bei mir bin, dass ich meine Chancen bekommen werde“, sagte der Tennis-Olympiasieger von 2021 über seine Erwartungen für das Turnier.

Bei den Sommerspielen von Paris war Zverev bereits im Viertelfinale gescheitert und auch beim anschließenden Aus in Montreal gesundheitlich angeschlagen. Zuletzt zeigte die Formkurve beim knappen Halbfinal-Aus gegen den Italiener Jannik Sinner beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati wieder nach oben.

Zverev: „Mein Körper war auf leerem Tank“

„Husten habe ich immer noch, aber ansonsten geht es mir gut“, berichtete der 27-Jährige in New York beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nach dem Olympia-Aus vor gut drei Wochen hatte Zverev angekündigt, schnell müde zu werden und sein Blut untersuchen zu lassen.

„Ich habe keine Ahnung, was es ist. Einige Werte waren sehr, sehr niedrig bei mir und mein Körper war auf leerem Tank“, sagte er zu den Ergebnissen. „Ich war nicht krank, es war kein Corona, ich war sehr, sehr erschöpft, sehr müde.“ Auch mit seiner Diabetes-Erkrankung hätten die Symptome nichts zu tun gehabt.

Am Montag startet Zverev als klarer Favorit im deutschen Duell mit Maximilian Marterer in die US Open. Der 29-Jährige war nach dem Rückzug des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld nachgerückt.