US-Präsident Donald Trump will Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses abhalten.

Des Moines - US-Präsident Donald Trump will Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses abhalten. Im kommenden Jahr werde er anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages der USA einen Kampf der Ultimate Fighting Championship (UFC) mit bis zu 25.000 Zuschauern organisieren, kündigte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) vor Anhängern im Bundesstaat Iowa an.

„Stellen Sie sich das auf dem Gelände des Weißen Hauses vor. Wir haben dort eine Menge Platz“, sagte Trump. Die UFC ist die größte Profi-Liga für Mixed Martial Arts (MMA), ein vor allem in den USA beliebter Kampfsport, der verschiedene Disziplinen miteinander vereint. Kämpfer nutzen bei ihren Duellen in käfigartigen Kampfflächen unter anderem Elemente und Techniken aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen. Anders als etwa beim Wrestling sind die Kämpfe nicht gestellt. Trump gilt als Fan des Kampfsport-Spektakels.

Sprecherin: „Das wird EPISCH!“

Trump meine seine Ankündigung „todernst“, zitierten mehrere US-Medien Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. „Das wird EPISCH!“, schrieb sie auf der Plattform X. Ein UFC-Sprecher bestätigte die Pläne in US-Medien ebenfalls, nannte aber keine weiteren Details.

Der Unabhängigkeitstag ist einer der wichtigsten nicht religiösen nationalen Feiertage in den Vereinigten Staaten. Überall finden Feiern statt, alles ist in den Farben der US-Flagge geschmückt - dazu gibt es Feuerwerk. Am 4. Juli 1776 hatten britische Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt und den Weg für die Gründung der Vereinigten Staaten geebnet. Im kommenden Jahr jährt sich die Unabhängigkeit zum 250. Mal.