Turn-WM: Pauline Schäfer-Betz fällt aus

Berlin - Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz muss wegen einer Fußverletzung auf die Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool verzichten.

Die 25-Jährige aus Chemnitz hatte bereits seit den Europameisterschaften in München mit Problemen an ihrem rechten Fußgelenk zu kämpfen, die sich im Laufe der WM-Vorbereitung immer weiter verschlimmerten.

In Abstimmung mit Cheftrainer Gerben Wiersma fiel nun die Entscheidung, die Welttitelkämpfe vom 29. Oktober bis zum 6. November abzusagen, wie der Deutsche Turner-Bund am Samstag mitteilte. In der kommenden Woche wird Schäfer-Betz operiert.

„Diese Entscheidung zu treffen, war definitiv nicht leicht. Wenn wir jedoch alle Umstände betrachten, ist es die richtige Entscheidung. Wir müssen vorausschauend denken, das Risiko für schlimmere Verletzungen minimieren und Prioritäten setzen. Die nächsten Jahre möchte ich einsatzfähig und bereit sein“, sagte Schäfer-Betz, für die Lea Marie Quaas nachrückt. Zudem gehen Elisabeth Seitz, Anna-Lena König, Emma Malewski und Karina Schönmaier für das deutsche Team an den Start.