Die Spiele in Paris sind für deutsche Sportfans ein TV-Ereignis. Der Auftakt knackt eine besondere Marke.

Berlin - Die Olympischen Spielen in Paris erweisen sich schon am ersten Tag als TV-Hit. Die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier knackte am Freitagabend die Zehn-Millionen-Marke. Durchschnittlich 10,103 Millionen sahen die vierstündige ARD-Sendung und sorgten nach Angaben der AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 45,7 Prozent. Es war die mit Abstand erfolgreichste Sendung des Tages.

Die Werte liegen deutlich über denen der Spiele in Tokio. Durchschnittlich 2,07 Millionen TV-Zuschauer hatten 2021 die rund fünfstündige ZDF-Übertragung der Eröffnungsfeier gesehen. Diese lief allerdings zur Mittagszeit. Der Marktanteil lag damals bei 23,0 Prozent.

Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten zusammen 240 Stunden Olympia in ihren Hauptprogrammen. Die ARD ist am Freitag mit der Eröffnungsfeier und am Samstag mit dem ersten vollen Wettkampftag dran. Danach wechseln sich die beiden Sender täglich ab. Zudem überträgt der frei zu empfangende Sender Eurosport.