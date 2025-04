Damit hat keiner gerechnet, er selbst auch nicht. Max Verstappen holt die Pole in Dschidda. WM-Spitzenreiter Lando Norris kracht in die Mauer.

Dschidda - Mit einer erneuten Zauberrunde hat sich Max Verstappen überraschend die Pole Position gesichert für den Großen Preis von Saudi-Arabien. Der 27 Jahre alte Niederländer zeigte in der Qualifikation auf dem Dschidda Corniche Circuit all seine Klasse im Red Bull und verwies Oscar Piastri um zehn Tausendstelsekunden im eigentlich stärkeren McLaren auf den zweiten Platz.

„Mein Gott, Jungs, einfach wundervoll“, funkte Verstappen an die Box. Es ist die 42. Pole in der Karriere des viermaligen Formel-1-Weltmeisters. Dritter wurde George Russell im Mercedes in einem packenden Qualifying. Auf Rang vier fuhr Charles Leclerc im Ferrari.

Einen schweren Rückschlag musste WM-Spitzenreiter Lando Norris einstecken. Der Teamkollege von Piastri verlor die Kontrolle über seinen McLaren und schlug mit dem Wagen in die Streckenmauer ein. „Ich bin okay“, funkte er an die Box.

Ohne gezeitete Runde im entscheidenden Abschnitt muss er im Rennen an diesem Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) von Platz zehn starten. Im Klassement führt Norris mit drei Punkten Vorsprung auf Norris und acht auf Verstappen.