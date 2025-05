Einer der schnellsten Sprinter im Peloton zieht sich aus dem Radsport zurück. Auch in Deutschland feierte der Australier Caleb Ewan Erfolge.

Berlin - Australiens Sprinter Caleb Ewan hat seine Radsport-Karriere überraschend beendet. „Es war eine wilde Fahrt“, teilte der 30 Jahre alte Profi des Teams Ineos Grenadiers auf der Plattform X mit. In seiner sportlichen Laufbahn habe er mehr erreicht, als er jemals für möglich gehalten habe. Ewan gewann in seiner Karriere unter anderem jeweils fünf Etappen bei der Tour de France und beim Giro d'Italia sowie eine Etappe bei der Vuelta. 2016 siegte er bei den Cyclassics in Hamburg.

Nach zwei schwierigen Jahren war der Australier im Winter zum britischen Rennstall Ineos Grenadiers gewechselt. Sportlich schien es für Ewan wieder bergauf zu gehen. Im April feierte er einen Etappensieg bei der Baskenland-Rundfahrt. Dennoch entschied sich der 30-Jährige nach „langen Überlegungen“ nun, mit dem professionellen Radsport aufzuhören: „Meine Erfahrungen in den letzten beiden Saisons, insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, haben meine Beziehung zum Sport erheblich beeinträchtigt.“