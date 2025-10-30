Ein schwerer Unfall stoppt den Darts-Weltmeister auf dem Weg zu einem Turnier. Auf Instagram äußert er sein Mitgefühl.

Wigan - Darts-Weltmeister Luke Littler hat aus traurigem Grund bei einem Turnier nicht an den Start gehen können. Der 18-Jährige verpasste die Anmeldung für einen Wettbewerb in seiner englischen Heimat aufgrund eines Verkehrsunfalls, wie er später selbst auf Instagram erklärte.

„Heute habe ich die Anmeldung für die Pro Tour verpasst, aber leider hat jemand sein Leben verloren. Ich denke an alle“, schrieb Littler zu einem Screenshot eines Artikels über einen schweren Unfall mit Todesfolge auf einer Autobahn bei Wigan. Dem Bericht zufolge wurde die Straße nach dem Unfall vollständig gesperrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.