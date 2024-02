US-Star Jordan Stolz gewann bei der WM in Calgary drei Titel.

Calgary - Jung-Star Jordan Stolz aus den USA hat bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer erneut das Titel-Triple perfekt gemacht.

Der erst 19 Jahre alte Ausnahmeläufer gewann im kanadischen Calgary nach den 500 Metern und 1000 Metern wie im Vorjahr in Heerenveen (Niederlande) auch Gold über 1500 Meter. In 1:41,44 Minuten deklassierte Stolz die Konkurrenz. Zweiter wurde 1500-Meter-Weltrekordler und -Olympiasieger Kjeld Nuis aus den Niederlanden in 1:42,66 Minuten vor dem zeitgleichen Norweger Peder Kongshaug.

In der letzten Entscheidung der Titelkämpfe schlugen sich die deutschen Eisschnellläufer achtbar. Hendrik Dombek aus München wurde in 1:44,28 Minuten Zehnter unmittelbar vor Stefan Emele aus Erfurt, für den als Elfter 1:44,41 Minuten gestoppt wurden. Beide hatten zum Auftakt der WM zusammen mit dem Erfurter Moritz Klein bereits Rang sieben im Teamsprint erkämpft.