Auf den Start dieser Nachwuchshoffnung hatten sich viele gefreut. Owe Fischer-Breiholz muss in Tokio aber passen. Der Angriff auf eine Bestzeit ist vertagt.

Tokio - 400-Meter-Hürden-Läufer Owe Fischer-Breiholz muss seinen heutigen Halbfinalstart bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften (14.30 Uhr) in Tokio absagen. Der 21-Jährige leidet an muskulären Problemen im rechten Oberschenkel, wie der deutsche Verband mitteilte.

Fischer-Breiholz hatte sich die Verletzung mutmaßlich in seinem Vorlauf am Montag zugezogen. Er qualifizierte sich dennoch - allerdings mit Mühe - für das Halbfinale.

Der gebürtige Mecklenburger ist einer der Shootingstars der deutschen Leichtathletik. Fischer-Breiholz lief in 48,01 Sekunden zum Titel bei den U23-Europameisterschaften in Norwegen und knackte somit auch den Meisterschaftsrekord. In der Weltjahresbestenliste ist er mit dieser Zeit Zehnter. In Deutschland war nur Harald Schmid jemals schneller.

Einziger deutscher Teilnehmer im Halbfinale über 400 Meter Hürden ist nach der Absage von Fischer-Breiholz Emil Agyekum.