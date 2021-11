Vettel glaubt an Frau im Formel-1-Fahrerfeld

Mexiko-Stadt - Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hält irgendwann eine Frau im Fahrerfeld der Formel 1 für möglich.

„Ich denke nicht, dass etwas dagegen spricht“, sagte der viermalige Weltmeister vor dem Grand Prix von Mexiko bei der Pressekonferenz auf die entsprechende Frage eines Mädchens. Man könne aber nicht sagen wann, meinte Vettel. An den Donnerstagen vor den Rennen dürfen auch junge Fans Fragen an die Piloten stellen.

Erste Rennfahrerin in der Königsklasse des Motorsports war Maria Teresa de Filippis, die sich für drei Rennen qualifizierte. Bisher hat es nur eine Frau in die Punkteränge geschafft: Die Italienerin Lella Lombardi holte 1975 bei einem abgebrochenen Grand Prix als Sechste einen halben Zähler. Andere wie zuletzt die Britin Susie Wolff, Ehefrau des Mercedes-Teamchefs Toto Wolff, kamen der Formel 1 nahe. Sie starteten aber nie in einem Grand Prix.