Joe Burrow kommt auf vier Touchdown-Pässe, drei davon fängt Ja'Marr Chase - und dennoch verlieren die Cincinnati Bengals in der NFL schon wieder. Denn auf der anderen Seite steht Lamar Jackson.

Baltimore - Quarterback Lamar Jackson hat ein spektakuläres Spielmacher-Duell mit Joe Burrow für sich entschieden und die Baltimore Ravens in der NFL zu einem 35:34-Sieg gegen die Cincinnati Bengals geführt. Beide Quarterbacks kamen auf jeweils vier Touchdown-Pässe. Jackson warf Pässe über insgesamt 290 Yards. Burrow warf sogar für überragende 428 Yards, hatte am Ende aber Pech, dass die Schiedsrichter in der entscheidenden Szene nach dem letzten Touchdown keine Foulspiele ahndeten und es statt der erhofften zwei Punkte gar keinen gab. Auch die drei Touchdowns für Bengals-Passempfänger Ja'Marr Chase und dessen 264 Yards nach gefangenen Bällen waren deswegen unter dem Strich wertlos.

Die Ravens freuten sich dagegen über den siebten Saisonsieg trotz zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand noch in der zweiten Halbzeit. Zurück ins Spiel brachte die Gastgeber ein Touchdown von Derrick Henry, der nun in jedem Spiel der Saison in die Endzone gekommen ist und als Neuzugang schon enorm starke Leistungen abgeliefert hat.

Für die Bengals bedeutete die Niederlage einen herben Dämpfer im Rennen um die Playoff-Plätze. In der AFC North steht das Team hinter den Pittsburgh Steelers und den Ravens nur auf Rang drei. Nur der Divisions-Sieger ist sicher in den Playoffs. Alle anderen Teams streiten sich um die verbleibenden drei Plätze einer Conference.