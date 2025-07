Nach der Niederlage gegen die Türkei wird das Viertelfinale für Deutschlands Volleyballer zur schwierigen Aufgabe. Die letzten Gegner haben es in sich.

Chiba - Die deutschen Volleyballer stehen in der Nationenliga vor dem Vorrunden-Aus. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski verlor in Chiba (Japan) ein enges Match 1:3 (27:29, 22:25, 25:18, 28:30) gegen die Türkei. Nach der sechsten Niederlage im zehnten Spiel wird es äußerst schwer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes, noch einen Platz für die K.o.-Runde zu ergattern.

In den letzten Spielen warten mit den USA und Brasilien noch schwere Aufgaben. Dazu müsste das deutsche Team mehrere andere Nationalmannschaften überholen. Ins Viertelfinale kommen die sieben besten Teams nach der Vorrunde und China als Gastgeber der Endrunde.

Saisonhöhepunkt im September

In der Volleyball Nations League (VNL) bestreiten die 18 besten Männer- und Frauen-Nationalteams insgesamt zwölf Gruppenspiele an drei unterschiedlichen Austragungsorten. Deutschlands Starangreifer Georg Grozer ist für die abschließende Turnierwoche wieder in den Kader zurückgekehrt, wird jedoch geschont und voraussichtlich nur begrenzt zum Einsatz kommen. Auch Mittelblocker Tobias Krick steht wieder zur Verfügung.

Die VNL dient dem deutschen Team in erster Linie als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 12. September auf den Philippinen beginnt.