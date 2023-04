Turnier in Sheffield

Snooker-Star Ronnie O'Sullivan will seinen achten WM-Tiel gewinnen.

Sheffield - Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan und der formstarke Nordire Mark Allen eröffnen heute (11.00 Uhr/Eurosport) das Viertelfinale bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield.

Der siebenmalige Titelträger O'Sullivan trifft dabei auf den Belgier Luca Brecel. Der 47 Jahre alte Engländer ist gewarnt: Der 28-jährige Brecel schaltete im Achtelfinale Ex-Weltmeister Mark Williams aus Wales mit 13:11 aus.

Auch der spielstarke Allen (37), der erheblich an Gewicht verloren hat, präsentiert sich im Crucible Theatre bisher so überzeugend wie selten zuvor. Allen bekommt es auf dem zweiten Tisch mit dem walisischen Außenseiter Jak Jones zu tun. Der 29-Jährige warf Ex-Weltmeister Neil Robertson aus Australien im Achtelfinale unerwartet mit 13:7 aus dem Turnier. Beide Begegnungen werden bereits am Abend (20.00 Uhr) fortgesetzt.

Top-Duell am Nachmittag

Dazwischen (15.30 Uhr) beginnt das alles überstrahlende Duell zwischen den Ex-Weltmeistern John Higgins (47) aus Schottland und Mark Selby (39) aus England. Beide holten jeweils schon viermal den Titel in der Billard-Variante.

Higgins und Selby gelten als Meister sowohl beim Lochen der Bälle als auch beim taktischen Spiel, das dem Gegner keine Chancen ermöglichen soll. 2017 setzte sich Selby im Finale gegen Higgins durch und nahm Revanche für die Endspiel-Niederlage zehn Jahre zuvor. Higgins brillierte diesmal im Achtelfinale schon beim 13:2 gegen den englischen Ex-Finalisten Kyren Wilson.

Außerdem spielen der Schotte Anthony McGill (32) und der erst 20 Jahre alte Chinese Si Jiahui am Dienstag und Mittwoch um einen Platz im Halbfinale. Beide schlugen in der ersten Runde jeweils einen Ex-Weltmeister: McGill den Engländer Judd Trump, Si überraschend den Engländer Shaun Murphy. Zum Weiterkommen müssen die Spieler auch diesmal wieder 13 Partien - sogenannte Frames - gewinnen. Das Halbfinale beginnt am Donnerstag.