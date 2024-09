Die Minnesota Vikings bleiben trotz einer schwachen zweiten Halbzeit in der NFL ungeschlagen. Die Pittsburgh Steelers hingegen mussten sich erstmals geschlagen geben.

Vikings bauen Siegesserie in der NFL weiter aus

Green Bay - Trotz einer schwachen zweiten Halbzeit und eines fast unerklärlichen Einbruchs haben die Minnesota Vikings in der NFL ihren vierten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert. Im Gastspiel beim Divisionsrivalen Green Bay Packers gewannen die Vikings mit 31:29. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte das Team um Quarterback Sam Darnold bereits mit 28:0 geführt, diesen Vorsprung aber beinahe noch verspielt.

Darnold knüpfte zunächst an seine starken Leistungen aus den ersten Saisonspielen an und warf drei Touchdown-Pässe. In der zweiten Halbzeit aber mehrten sich die Fehler, wodurch die Packers zurück ins Spiel finden konnten.

Aufseiten der Gastgeber feierte Spielmacher Jordan Love seine Rückkehr nach Verletzung, der 25-Jährige zeigte nach durchwachsenem Start vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Love beendete die Partie mit vier Touchdowns, zwei Fehlpässe kamen bereits in der ersten Hälfte. Seine dritte sogenannte Interception sorgte für die Vorentscheidung.

Erste Niederlage für Steelers

Ihre erste Niederlage der laufenden Spielzeit mussten unterdessen die Pittsburgh Steelers hinnehmen. Das Team um Quarterback Justin Fields verlor bei den Indianapolis Colts mit 24:27. Fields warf einen Pass in die Endzone und erlief selbst zwei Touchdowns.

Die Gastgeber ihrerseits mussten früh ohne ihren eigentlichen Stamm-Quarterback Anthony Richardson auskommen, der das Spiel mit einer Hüftverletzung verließ. Für ihn kam Routinier Joe Flacco in die Partie, der zwei Touchdowns warf und die Colts damit zum zweiten Saisonsieg führte.

Befreiungsschlag für Bengals - Rückschlag für Jets

Einen Befreiungsschlag landeten die bislang sieglosen Cincinnati Bengals. Nach drei Niederlagen in Serie zum Saisonstart gewann die Mannschaft um Spielmacher Joe Burrow bei den Carolina Panthers mit 34:24. Höhepunkt des Spiels war ein Touchdown von Bengals-Passempfänger Ja'Marr Chase über 63 Yards.

Einen schweren Rückschlag mussten unterdessen die New York Jets um den viermaligen MVP Aaron Rodgers hinnehmen. Der Playoff-Anwärter unterlag den Denver Broncos zu Hause nach einem defensiv geprägten Spiel mit 9:10. Kicker Greg Zuerlein vergab Sekunden vor Schluss ein Field Goal zum möglichen Sieg für New York.