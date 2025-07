Deutschlands Volleyball-Nationalmannschaft holt bei der Nationenliga den sechsten Sieg im zehnten Spiel, die K.o.-Runde ist in Reichweite. Gegen Thailand ist nur der erste Satz so richtig spannend.

Arlington - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga beste Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde. In Arlington (USA) besiegte die Auswahl von Bundestrainer Giulio Bregoli Thailand mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:11). Es war der sechste Sieg im zehnten Spiel der Nations League (VNL). „Wir haben sehr gut zugespielt, es war wichtig, dass wir den ersten Satz gewonnen haben, danach war es deutlich leichter“, sagte Bregoli.

In der dritten Woche der VNL tritt Deutschland mit einem etwas veränderten Kader an. Unter anderem kehrten Lena Stigrot und Hanna Orthmann zurück. Die weiteren Gegner im US-Bundesstaat Texas sind China und die Dominikanische Republik.

Für das Viertelfinale qualifizieren sich die besten sieben Teams neben Polen als Gastgeber des Finalturniers. Zum ersten und bisher einzigen Mal war Deutschland 2023 in die Runde der letzten acht gekommen.

In der Nations League bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Im Anschluss an die Final-Runde der Frauen in Polen folgt der Höhepunkt dieses Jahres. Die Weltmeisterschaft in Thailand beginnt Ende August.