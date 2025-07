Arlington - Die deutschen Volleyballerinnen bekommen es im Viertelfinale der Nationenliga (VNL) mit einem Titelfavoriten zu tun. Gegner der deutschen Auswahl in Lodz (Polen) ist entweder Olympiasieger Italien oder die Weltranglistenzweiten aus Brasilien. Wer es wird, entscheidet sich im Spiel zwischen den USA und China in der Nacht.

Das DVV-Team hatte sich bereits vor den letzten beiden Vorrundenspielen das Ticket für die K.-o.-Runde gesichert. Zunächst verloren die Deutschen in Arlington (USA) dann trotz 2:0 Führung im Tie-Break 2:3 gegen die Chinesinnen und verpassten einen besseren Setzlisten-Platz für das Viertelfinale.

Endrunde startet am 23. Juli

Im letzten Spiel besiegte die Auswahl von Bundestrainer Giulio Bregoli die Dominikanische Republik mit 3:1 (25:20,25:13, 21:25, 25:21) und zog zumindest vorübergehend an den US-Amerikanerinnen vorbei. Es war der siebte Sieg für die Deutschen.

Die Endrunde in Lodz beginnt am 23. Juli. Zum zuvor einzigen Mal war Deutschland 2023 in die Runde der letzten acht gekommen. In der Nations League bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Der Saisonhöhepunkt steht ab Ende August an: Die Weltmeisterschaft in Thailand.