Paris/Turin - Paris-Turniersieger Alexander Zverev ist nun auch offiziell die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste. Der 27-Jährige wird damit als Zweiter der Setzliste in die am Sonntag beginnenden ATP Finals in Turin gehen. Auf den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner kann er damit noch nicht in der Gruppenphase, sondern frühestens im Halbfinale des Saisonabschlusses treffen.

Dass Zverev am spanischen Wimbledon- und French-Open-Gewinner Carlos Alcaraz in der Weltrangliste vorbeiziehen und von Position drei auf zwei klettert, hatte bereits nach seinem Halbfinalerfolg in Paris festgestanden.

Im Endspiel des Masters-1000-Turniers ließ Zverev dem Franzosen Ugo Humbert am Sonntag dann keine Chance. Am Tag darauf kam das aktualisierte Ranking heraus. Der Rückstand auf Sinner ist allerdings enorm. Die Nummer zwei der Welt war Zverev erstmals im Juni 2022 geworden.