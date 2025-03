In gut einer Woche kommt es für den niederländischen Radstar zum nächsten großen Duell mit Weltmeister Tadej Pogacar bei der Flandern-Rundfahrt. Er ist gut gerüstet, wie er erneut beweist.

Harelbeke - Mit einem beeindruckenden Solo-Sieg hat sich Mathieu van der Poel auf das nächste Giganten-Duell mit Tadej Pogacar bei der Flandern-Rundfahrt in gut einer Woche eingestimmt. Der Weltmeister von 2023, der am vergangenen Samstag beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo vor dem Italiener Filippo Ganna und Pogacar triumphiert hatte, gewann wie im Vorjahr den E3 Preis nach einer scharfen Attacke gut 37 Kilometer vor dem Ziel in Harelbeke.

Bei dem Rennen über 208,8 Kilometer, das auch als kleine Flandern-Rundfahrt bekannt ist, belegten der Däne Mads Pedersen und der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Ganna mit deutlichem Rückstand die Plätze zwei und drei. Deutsche Fahrer spielten keine Rolle.

Pogacar verzichtet auf Start

Ursprünglich wollte auch Pogacar beim E3 Preis an den Start gehen. Der Slowene verzichtete aber auf eine Teilnahme, genauso wie am Sonntag beim Halbklassiker Gent-Wevelgem. Stattdessen will sich der Tour-de-France-Sieger ganz auf seine Starts bei den beiden Rad-Monumenten Flandern-Rundfahrt und erstmals auch Paris-Roubaix konzentrieren.

In Flandern dürfte es wieder zum großen Kräftemessen von Pogacar und MvP kommen, der das Rennen 2022 und 2024 gewann. Pogacar holte sich 2023 den Sieg. Teile der Strecke wurden auch beim E3 Preis bewältigt, wie der Oude Kwaremont, wo van der Poel dieses Mal die entscheidende Attacke setzte.