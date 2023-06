Denver - Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA will sich für die Zukunft ein Beispiel am internationalen Fußball nehmen. Dies erklärte Ligachef Adam Silver am Rande der Finalserie in Denver.

„Die kämpfen auch nicht nur um eine Trophäe. Wir nehmen einen Teil der normalen Saisonspiele und machen daraus Turnierspiele. Die zählen dann für die normale Saison, aber auch für das Turnier“, sagte Silver beim Sender NBA-TV. Als Vergleich zog der 61-Jährige den europäischen Vereinsfußball heran, wo es neben der Meisterschaft auch nationale und internationale Pokalwettbewerbe gibt.

So ähnlich ist es auch in der NBA mit dem sogenannten In-Season-Tournament geplant. „Die besten vier Teams daraus werden dann an einem neutralen Ort den Sieger ausspielen. Der Ort steht noch nicht fest. Es wird eine separate Trophäe geben“, sagte Silver. Als Anreizpunkt soll es neben einer weiteren Trophäe auch ein üppiges Preisgeld geben.

Derzeit läuft in der besten Basketball-Liga der Welt die Finalserie zwischen den Denver Nuggets und den Miami Heat. Nach zwei Partien steht es im Modus Best-of-seven 1:1. Die nächsten beiden Spiele finden in Miami statt.