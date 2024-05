Madrid - Die Spanien-Rundfahrt wird 2026 zum sechsten Mal im Ausland beginnen. Der Start des Radrennens erfolgt im Fürstentum Monaco, wie der Veranstalter mitteilte.

In diesem Jahr beginnt die 79. Auflage der Vuelta in Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt war die dreiwöchige Rundfahrt bereits 1997 losgerollt, weitere Starts im Ausland erfolgten in Assen (2009), Nimes (2017) und Utrecht (2022).