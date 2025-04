Boston - Weltmeister Franz Wagner hat mit den Orlando Magic den Auftakt in die NBA-Playoffs verloren. Trotz knapper Führung zur Halbzeit unterlag das Team Titelverteidiger Boston Celtics am Ende deutlich 86:103. „Wir haben da etwas stagniert im Angriff und sie haben einfache Dreier bekommen“, analysierte Wagner das vorentscheidende dritte Viertel, in dem sich Orlando sechs Ballverluste erlaubte.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste Bostons Würfe aus der Distanz noch weitgehend verhindert. Im Angriff lief fast alles über Wagner und Paolo Banchero, die an 44 der 49 Punkte aus dem ersten Durchgang direkt beteiligt waren. Nach der Pause aber zog Boston davon. Wagner beendete die Partie mit 23 Punkten, Banchero kam auf 36 Zähler. Bester Werfer war Derrick White mit 30 Punkten für die Celtics. „Das ist nur ein Spiel. Es geht darum, wer zuerst vier gewinnt“, sagte Wagner. In der Best-of-Seven-Serie kommt das Team weiter, das vier Partien gewinnt.

Wie die Celtics wurden auch die Cleveland Cavaliers ihrer Favoritenrolle zum Auftakt gerecht. Das beste Team der Eastern Conference bezwang die Miami Heat 121:100 und lag ab Mitte des ersten Viertels nicht mehr im Rückstand. Donovan Mitchell verbuchte als bester Werfer 30 Zähler.

Curry und Butler holen Auswärtssieg in Houston

Im Duell der Golden State Warriors mit den Houston Rockets holten sich die Gäste aus San Francisco den Sieg. Stephen Curry und Jimmy Butler dominierten die erste Halbzeit und führten Golden State zu zwischenzeitlich 23 Punkten Vorsprung, doch die Rockets arbeiteten sich mehrfach nach zweistelligen Rückständen wieder zurück ins Spiel und machten es bis in die Schlussminuten spannend. Am Ende stand ein 95:85 für Golden State, auch dank irrer Treffer von Curry. „Wir hatten einen Job zu erledigen und wollten uns einen Auswärtssieg schnappen“, sagte Butler.