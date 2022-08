Weitere Corona-Fälle bei Spanien-Rundfahrt - Bennett raus

Alicante - Bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis häufen sich die Corona-Fälle. Zum Zeitfahren in Alicante konnte der Brite Ethan Hayter nicht mehr antreten, wie dessen Team Ineos kurz zuvor mitgeteilt hatte.

Auch der zweimalige Etappensieger Sam Bennett wurde am Dienstagmorgen positiv getestet, teilte das deutsche Team Bora-hansgrohe per Twitter mit. Am Ruhetag am Montag wurde zuvor der Däne Mathias Norsgaard aus dem Movistar-Team positiv getestet. Seit dem Auftakt der Vuelta am 19. August schieden insgesamt bereits 14 Fahrer wegen positiver Corona-Befunde aus.