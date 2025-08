Singapur - Florian Wellbrock und Sven Schwarz sind souverän ins WM-Finale über 1.500 Meter Freistil geschwommen. Wellbrock war mit seiner Zeit von 14:44,81 Minuten der Schnellste der Vorläufe von Singapur. „Das ist schon extrem cool, dass es so geklappt hat“, sagte er und sprach von Zufriedenheit und Erleichterung.

Bei den Freiwasser-Wettkämpfen zu Beginn der Weltmeisterschaften hatte Wellbrock viermal Gold gewonnen. Nun hat er die große Chance, die Titelkämpfe mit einem weiteren Podestplatz abzuschließen.

Zwischen seinem letzten Freiwasserrennen und dem heutigen Start im Becken lagen fast zwei Wochen Pause. „Die Zeit hat sich wahnsinnig lang angefühlt. Gefühlt weiß ich schon gar nicht mehr, wie meine Wohnung in Magdeburg aussieht“, sagte Wellbrock und lächelte.

Schwarz: „Da kann jeder jeden schlagen“

Schwarz belegte in 14:45,31 Minuten den vierten Platz. „Ich denke, das wird ein sehr enges Rennen“, sagte er mit Blick auf das Finale. „Da kann jeder jeden schlagen. Von Platz acht bis eins ist alles drin. Mal sehen, was da so geht.“ Das Finale ist am Sonntag um 13:31 Uhr/MESZ angesetzt.

Vor den Auftritten von Wellbrock und Schwarz erreichte die deutsche 4x100 Meter Freistil-Mixed Staffel mit Josha Salchow, Rafael Miroslaw, Nina Holt und Nina Jazy in deutscher Rekordzeit von 3:24,87 Minuten den Endlauf. Brustschwimmerin Anna Elendt zog über 50 Meter in 30,17 Sekunden und damit mit der viertschnellsten Zeit der Vorläufe ins Halbfinale ein.

Angelina Köhler schied über 50 Meter Freistil aus. Die 24-Jährige steht am Abend (Ortszeit) im Finale über 50 Meter Schmetterling (13.02 Uhr/MESZ). Vincent Passek erreichte über 50 Meter Rücken das Halbfinale.