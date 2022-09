Weltmeister Ganna will sich Stundenweltrekord holen

Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna will sich am 8. Oktober im Schweizer Grenchen den Stundenweltrekord holen.

Berlin - Der italienische Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna will sich den Stundenweltrekord holen.

Wie sein Ineos-Team mitteilte, wird der 26-Jährige am 8. Oktober auf der Bahn im Schweizer Grenchen den Versuch unternehmen, die Bestmarke des Briten Dan Bigham von 55,548 Kilometern zu übertreffen. Bigham hatte erst am 19. August dieses Jahres in Grenchen die aktuelle Bestmarke aufgestellt.

Ganna gilt derzeit als bester Zeitfahrer der Welt. Der Italiener holte sich 2020 und 2021 den Titel in dieser Disziplin und gewann in den vergangenen Jahren bei einigen Rundfahrten diverse Etappen im Kampf gegen die Uhr.