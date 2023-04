Sheffield - Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung bei der Snooker-WM in Sheffield den ersten Sieg eingefahren.

In seinem Erstrundenduell besiegte „The Rocket“, wie O'Sullivan genannt wird, mit 10:7 den Chinesen Pang Junxu. Schon nach der ersten Session am Vormittag hatte O'Sullivan mit 6:3 geführt.

O'Sullivan würde mit einem achten Titel in der Billard-Variante an Stephen Hendry vorbeiziehen. Im Achtelfinale bekommt er es mit dem Sieger der Partie Ding Junhui (China) gegen Hossein Vafaei (Iran) zu tun. Eine Entscheidung in diesem Duell, das am Sonntag beginnt, fällt erst am Montag.