Aryna Sabalenka hat in Melbourne einen kurzen Arbeitstag. Gegen eine Qualifikantin tut sich die Erste der Tennis-Weltrangliste nur zwischenzeitlich schwer.

Melbourne - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open mühelos die dritte Runde erreicht. Die Vorjahresfinalistin gewann in Melbourne gegen die Chinesin Bai Zhuoxuan mit 6:3, 6:1. Die 27-jährige Tennisspielerin aus Belarus benötigte lediglich 72 Minuten für ihren Erfolg.

Sabalenka begann in der Rod Laver Arena souverän und zog schnell auf 5:0 davon. Dann legte die 23 Jahre alte Qualifikantin aus China ihre Nervosität ab und bereitete der großen Favoritin einige Schwierigkeiten. Erst mit dem siebten Satzball holte sich Sabalenka den ersten Durchgang. Im zweiten Satz hatte die Nummer eins der Tennis-Welt dann leichtes Spiel und marschierte mühelos in Runde drei.

Dort steht auch Jelina Switolina aus der Ukraine. Einen Tag nach dem Aus ihres Ehemanns Gael Monfils, für den es die letzten Australian Open waren, gewann Switolina gegen die polnische Qualifikantin Linda Klimovicova mit 7:5, 6:1.