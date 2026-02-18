Johannes Hoesflot Klaebo ist nicht zu stoppen. Der norwegische Langlauf-Star holt das nächste Gold - und die nächste Bestmarke.

Tesero - Langlauf-Superstar Johannes Hoesflot Klaebo hat mit seiner fünften Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 den Rekord des Eisschnellläufers Eric Heiden eingestellt. Der Norweger siegte mit seinem Teamkollegen Einar Hedegart im Team Sprint und setzte seine beeindruckende Erfolgsserie fort. Bislang war es nur Heiden bei den Winterspielen in Lake Placid 1980 gelungen, fünf Goldmedaillen bei einer Olympia-Ausgabe zu gewinnen.

Klaebo und Hedegart siegten vor den USA und Italien. Für Klaebo war es der zehnte Olympiasieg seiner Karriere, womit er seinen Vorsprung als erfolgreichster Athlet bei Winterspielen weiter ausbaute. Das deutsche Duo Jakob Moch (Isny) und Jan Stölben (Ernstberg) musste sich mit dem neunten Platz begnügen.

Bronze für deutsche Frauen

Kurz zuvor hatten Laura Gimmler und Coletta Rydzek Bronze im Team Sprint der Langläuferinnen gewonnen. Für die deutschen Langläuferinnen war es die ersehnte erste Medaille bei den Winterspielen von Italien. Vor vier Jahren in China hatten Katharina Hennig Dotzler (damals noch Hennig) und Victoria Carl im Team Sprint sensationell Gold gewonnen. Zudem gab es Silber mit der Staffel der Frauen über 4 x 5 Kilometer. Carl ist wegen einer positiven Dopingprobe gesperrt.

Im Team Sprint laufen zwei Athletinnen pro Team im Wechsel. Jede Sportlerin absolviert drei Runden, die jeweils 1,5 Kilometer lang sind.