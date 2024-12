Weiterhin Spannung bei der Schach-WM. Auch in der neunten Partie gibt es keinen Sieger zwischen Weltmeister Ding und seinem jungen Herausforderer.

Titelduell in Singapur

Singapur - Die Schach-Weltmeisterschaft in Singapur bleibt nach dem siebten Remis in der neunten Partie spannend. Der 32 Jahre alte Titelverteidiger Ding Liren und sein Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien erhalten erneut jeweils 0,5 Punkte. Somit steht es nach neun von 14 vorgesehen Partien 4,5: 4,5. Am Ende der neunten Partie reichten sich der chinesische Weltmeister und sein 18 Jahre alter Gegner nach dem 53. Zug die Hände, auf dem Brett blieben nur noch die beiden Könige zurück.

Der Spieler, der zuerst 7,5 Zähler holt, ist Weltmeister. Sollte es nach den zunächst vorgesehenen 14 Partien unentschieden stehen, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. Nach einem Ruhetag findet die zehnte Partie am Samstag statt. Der neue Titelträger erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).