Alexander Zverev steht in Wimbledon im Achtelfinale. Das Knie bereitet ihm aber Sorgen.

Alexander Zverev liegt am Boden, nachdem er gestürzt ist.

London - Tennisprofi Alexander Zverev wird nach seinem Sturz in Wimbledon sein Knie genauer untersuchen lassen. „Ich habe gerade Schmerzen“, sagte der French-Open-Finalist nach seinem Achtelfinaleinzug beim Rasenklassiker in London und dem 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) gegen den Briten Cameron Norrie. „Ich werde es checken lassen. Ich werde sehen, was das MRT sagt“, erklärte Zverev.

Der Hamburger hatte auf dem Centre Court zu Beginn des zweiten Satzes sein linkes Knie überdehnt, konnte nach dem Schreckmoment aber weiterspielen. Der 27-Jährige erklärte: „Ich glaube nicht, dass es so unfassbar ernst sein kann, sonst hätte ich auch nicht so weiter gespielt, wie ich gespielt habe.“