Doha - Das deutsche Tischtennis verliert nach dem internationalen Karriereende von Timo Boll zunehmend den Anschluss an die Weltspitze. Bei der WM in Katar schied Vize-Europameister Benedikt Duda in der dritten Runde in 2:4-Sätzen gegen den Nigerianer Quadri Aruna aus.

Der Weltranglisten-13. vom TTC Schwalbe Bergneustadt ist dadurch bereits der dritte von fünf deutschen Männern, der bei diesem Turnier überraschend früh scheiterte. Dazu musste Dimitrij Ovtcharov in der katarischen Hauptstadt Doha bereits vor seinem ersten Einzel wegen einer Bandscheiben-Verletzung aufgeben.

Nur noch Patrick Franziska im Einzel dabei

„Ich denke, er hat heute komplett über seinem Limit gespielt gegen mich“, sagte Duda. „Aber das muss ich anerkennen. Er hat verdient gewonnen. Leider.“

Als einziger deutscher Spieler ist Patrick Franziska bei dieser WM noch im Einzel vertreten. Der Weltranglisten-14. vom 1. FC Saarbrücken spielt am Mittwoch in der dritten Runde gegen den Südkoreaner Cho Daeseong.